ศบก.เร่งมาตรการกระจายน้ำมันทั่วประเทศ เพิ่มเที่ยววิ่ง- ผ่อนปรนขนส่ง 24 ชม.

วันนี้ (19 มี.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ครั้งที่ 6/2569 เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านพลังงานในประเทศอย่างใกล้ชิด
โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
ด้านน้ำมัน โรงกลั่นน้ำมันของไทยยังคงมีกำลังการผลิต 175 ล้านลิตรต่อวัน และมีการจัดหาน้ำมันเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โรงกลั่นและคลังน้ำมันจะดำเนินการประกาศราคาหน้าโรงกลั่นและหน้าคลังอย่างชัดเจน พร้อมเปิดจำหน่ายให้ผู้ค้ารายย่อยในราคาที่ไม่เกินราคาหน้าสถานีบริการ
ด้านการขนส่ง รัฐบาลได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่อนปรนข้อจำกัดการขนส่ง โดยเปิดให้รถบรรทุกน้ำมันสามารถดำเนินการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเร่งกระจายน้ำมันไปยังสถานีบริการทั่วประเทศ
ด้านการส่งออก ได้มีการปรับลดปริมาณลง โดยส่งออกไป สปป.ลาว เฉลี่ยลดลงร้อยละ 25 และส่งออกไปยังเมียนมาลดลงประมาณร้อยละ 20 เพื่อรักษาสมดุลปริมาณน้ำมันภายในประเทศ
นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบมาตรการเสริมเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและแก้ไขปัญหาการกระจายเชื้อเพลิงในบางพื้นที่ อาทิ การเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการกลั่น การส่งเสริมการใช้พลังงานชีวภาพ เช่น น้ำมัน B20 ตลอดจนการพิจารณามาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
ทั้งนี้ รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้กักตุนน้ำมัน และขอให้มั่นใจว่าน้ำมันที่ดูเหมือนขาดหายไปไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อการส่งออกหรือวัตถุประสงค์อื่น แต่เป็นผลจากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นผิดปกติ พร้อมเร่งเดินหน้าส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกอย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงในระยะยาว