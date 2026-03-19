"หมอวรงค์"แนะ"อนุทิน"นำร่องตัดสวัสดิการ-ไม่กินอาหารฟรี

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี
โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า สิ่งที่ประชาชนต้องการไม่เพียงแต่ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ แต่ท่านควรจะเป็นผู้นำในการปราบปรามทุจริต เพราะการเป็นนายกฯ หากปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนก็จะดีขึ้น ท่านต้องทำให้ประชาชนเห็น จึงขอเสนอว่าการแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีควรจะแต่งตั้งคนที่เหมาะสมจริง ๆ ไม่ใช่เป็นไปเพื่อการปูนบำเหน็จ ตนเองอยากให้นายอนุทินประกาศชัดเจนว่าจะไม่ใช้บริการที่รบกวนภาษีประชาชน ด้วยการไม่กินอาหารฟรีที่สภาฯ จัดให้ ซึ่งหากทำสิ่งนี้จะโดนใจประชาชน ประชาชนจะเชื่อถือ
“ผมขอเชิญท่านนายกฯ มื้อกลางวันท่านกับผมลงไปทานอาหารด้วยกันไหม ให้ประชาชนเห็นว่าท่านเอาจริง สละสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง สส.จะเกรงใจและทำตามท่าน ท่านจะได้รับการสรรเสริญจากพี่น้องประชาชน”
นพ.วรงค์ กล่าวต่อว่า ตนเองกำลังชี้ทางเพื่อให้นายอนุทินนำรัฐบาล ถือว่าคนเป็นนายกฯ หากสละสิทธิประโยชน์ที่เกินความจำเป็น จะทำให้กระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ เกรงใจและไม่กล้า เป็นจุดเริ่มต้นที่งดงาม ท่านต้องปฏิบัติให้ประชาชนได้เห็น ไม่ใช่แค่พูดแต่ปาก วันนี้ต้องทำ ขอเชิญชวนมื้อกลางวันนี้ให้นายอนุทินลงไปรับประทานอาหารกับตนเอง เพื่อทำให้ประชาชนได้เห็นว่าท่านไม่ยึดติดและทำเป็นต้นแบบให้กับ สส.รัฐบาล เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทำให้รัฐบาลและสภาฯ ได้รับการยอมรับจากประชาชน
“คำเชิญของผมท่านไม่ต้องตอบก็ได้ ส่งคนมากระซิบบอกก็ได้หากพร้อม ถ้าไม่พร้อมก็ส่งคนมากระซิบบอกว่าไม่พร้อม” นพ.วรงค์ กล่าว