รพ.ศิริราช ประกาศมาตรการจ่ายยาให้ผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ไม่เกินครั้งละ 1 เดือน รับมือสถานการณ์ตะวันออกกลาง

ประกาศโรงพยาบาลศิริราช เรียน ผู้รับบริการโรงพยาบาลศิริราช
ตามที่ปรากฏสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตะวันออกกลางในปัจจุบัน โรงพยาบาลศิริราชพิจารณาเห็นสมควรเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับผู้ป่วย จึงกำหนดให้จ่ายยาและเวชภัณฑ์ สำหรับผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ในระยะเวลา ไม่เกินครั้งละ 1 เดือน โดยให้นัดรับยาเพิ่มเติม (Refill) ในส่วนที่เหลือ กรณีที่ผู้ป่วยมีนัดจะออกใบเติมยา โดยรับยาได้ทั้งทางไปรษณีย์หรือมารับที่โรงพยาบาลศิริราช เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ การดำาเนินการดังกล่าวเป็นมาตรการเชิงป้องกันเพื่อรองรับสถานการณ์ล่วงหน้าเท่านั้น ขณะนี้โรงพยาบาลศิริราชมียาและเวชภัณฑ์เพียงพอ ไม่มีภาวะขาดแคลนผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการและรับยาได้ตามปกติ จนกว่าสถานการณ์จะมีการเปลี่ยนแปลง
ทางโรงพยาบาลศิริราช ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
วันที่ 19 มีนาคม 2569