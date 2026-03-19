รพ.ศิริราช ประกาศมาตรการจ่ายยาให้ผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ไม่เกินครั้งละ 1 เดือน รับมือสถานการณ์ตะวันออกกลาง

โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ประกาศโรงพยาบาลศิริราช เรียน ผู้รับบริการโรงพยาบาลศิริราช

ตามที่ปรากฏสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตะวันออกกลางในปัจจุบัน โรงพยาบาลศิริราชพิจารณาเห็นสมควรเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับผู้ป่วย จึงกำหนดให้จ่ายยาและเวชภัณฑ์ สำหรับผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ในระยะเวลา ไม่เกินครั้งละ 1 เดือน โดยให้นัดรับยาเพิ่มเติม (Refill) ในส่วนที่เหลือ กรณีที่ผู้ป่วยมีนัดจะออกใบเติมยา โดยรับยาได้ทั้งทางไปรษณีย์หรือมารับที่โรงพยาบาลศิริราช เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การดำาเนินการดังกล่าวเป็นมาตรการเชิงป้องกันเพื่อรองรับสถานการณ์ล่วงหน้าเท่านั้น ขณะนี้โรงพยาบาลศิริราชมียาและเวชภัณฑ์เพียงพอ ไม่มีภาวะขาดแคลนผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการและรับยาได้ตามปกติ จนกว่าสถานการณ์จะมีการเปลี่ยนแปลง

ทางโรงพยาบาลศิริราช ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

วันที่ 19 มีนาคม 2569