โปแลนด์ดำเนินการขั้นสุด สั่งห้ามใช้มือถือในโรงเรียนประถมฯ เริ่ม 1 ก.ย.นี้

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. ว่า นางบาร์บารา โนวัคกา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโปแลนด์ กล่าวว่า โปแลนด์ กำลังดำเนินการขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายครั้งสำคัญ ซึ่งจะนำไปสู่การห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนประถมศึกษา นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569
ทั้งนี้ โปแลนด์วางแผนจะห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้ ซึ่งเป็นการเข้าร่วมกับประเทศต่าง ๆ ที่กำลังดำเนินการจำกัดเวลาการใช้หน้าจอ และสื่อสังคมออนไลน์ของเด็ก
