รพ.รามาธิบดี แจ้งปรับการให้บริการ หลังสถานการณ์ตะวันออกกลางกระทบหนัก

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟสบุ๊ก แจ้งว่า ผู้รับบริการโรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง ได้ส่งผลกระทบให้ทุกภาคส่วนต้องประหยัดทรัพยากรในทุกรูปแบบ รวมถึงการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล
ทางโรงพยาบาลรามาธิบดี จึงมีการปรับการให้บริการ ดังนี้
1.เพิ่มสัดส่วนของบริการตรวจทางไกล (Telemedicine) โดยผู้รับบริการสามารถแจ้งความประสงค์กับหน่วยบริการของโรงพยาบาล หรือผ่าน RAMA App
2.จ่ายยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ ไม่เกิน 2 เดือน กรณีผู้ป่วยที่มีนัดมากกว่า 2 เดือน จะออกใบเติมยา โดยรับยาได้ทั้งทางไปรษณีย์หรือมารับที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2569 เป็นต้นไป
