รมว.แรงงานสั่งสถานทูตดูแลเข้มแรงงานไทยในอิสราเอลอยู่ในเขตปลอดภัย

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังได้รับรายงานจากฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ อิสราเอล โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ว่า ได้รับแจ้งยืนยันจากทางการอิสราเอล พบแรงงานไทยเสียชีวิตจากระเบิดลูกปราย โดยผู้เสียชีวิต คือ นายชัยวัฒน์ แววนิล อายุประมาณ 30 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ โดยเสียชีวิตเมื่อเวลา 23.45 น. วันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา ว่า ได้สั่งการให้ทูตแรงงาน ในอิสราเอล ให้การดูแลและกำชับแรงงานไทยที่ยังคงงานในอิสราเอลให้อยู่ในเขตที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หลังเกิดเหตุการณ์แรงงานไทยเสียชีวิตในครั้งนี้ รวมทั้งให้ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เร่งประสานความช่วยเหลือกับทางสถานเอกอัครราชทูตอย่างใกล้ชิด เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของแรงงานที่เสียชีวิต รวมถึงการเตรียมการนำร่างกลับประเทศไทย
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ ผู้เสียชีวิตแจ้งการเดินทางทำงานผ่านกรมการจัดหางาน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 เป็นแรงงานภาคเกษตรที่ทำงานปลูกมันฝรั่งอยู่ที่ Ozer farm ภายในชุมชนเกษตร Adanim ซึ่งอยู่ห่างจากเมือง Herzliya ประมาณ 12 กิโลเมตร โดยหน่วยนิติเวชของทางการอิสราเอลจะทำการชันสูตรพลิกศพ และส่งร่างผู้เสียชีวิตคืนให้กับครอบครัวผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟภายในระยะเวลา 3 - 5 วันต่อจากนี้
