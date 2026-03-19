ข่าวปลอม อย่าแชร์! รบ.เตรียมจ่ายเงินโครงการคนละครึ่งให้ ปชช.นั้น ไม่เป็นความจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง รัฐบาลเตรียมจ่ายเงินโครงการคนละครึ่ง วงเงิน 2,400 บาท ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ

ทั้งนี้ จากประเด็นข้างต้นนั้น เป็นข้อมูลปลอมทั้งสิ้น ซึ่งยังไม่มีการเตรียมที่จะจ่ายเงินโครงการคนละครึ่งให้กับประชาชนตามกลุ่มข้างต้นแต่อย่างใด ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลเท็จดังกล่าว