"อนุทิน" เผยปมน้ำมันล่องหน 1 หมื่นลิตร ยังไล่หาข้อมูลอยู่ ยันไม่มีปัญหาขาดแคลน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีปัญหาน้ำมันล่องหน 10,000 ลิตร ว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) กำลังไล่แกะข้อมูลกันอยู่ แต่ยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลน เพราะการนำเข้าน้ำมันดิบยังมีสภาพเป็นปกติ และไม่ได้มีการลดกำลังการผลิต และผลผลิตที่มีการกลั่นออกมาก็เป็นปกติ เพียงแต่ช่วงนี้ มีความวิตกกังวลของประชาชน จึงมีปริมาณการใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้นประมาณ 10 กว่าล้านลิตร ต้องไปหาตรงนี้ให้ได้ และต้องบริหารจัดการไม่ให้ประชาชนต้องกังวล รวมทั้งต้องทำให้ระบบขนส่งน้ำมันไปยังสถานีน้ำมัน เป็นไปอย่างปกติโดยเร็วที่สุด