รัสเซียเร่งพิจารณาให้หน่วยติดอาวุธเคลื่อนที่คุ้มกันเรือที่ติดธงประเทศ

สำนักข่าวซินหัว รายงานระบุว่า นิโคไล ปาตรูเชฟ ผู้ช่วยประธานาธิบดีรัสเซีย และประธานคณะกรรมการทางทะเล เปิดเผยว่า รัสเซียกำลังพิจารณาแนวทางคุ้มกันเรือที่ติดธงรัสเซีย โดยอยู่ระหว่างพิจารณาความเป็นไปได้ในการร้องขอให้เรือรัสเซียได้รับการคุ้มกันโดยหน่วยติดอาวุธเคลื่อนที่ ซึ่งจะประสานงานผ่านกัปตันหรือเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือ
สำหรับแผนการนี้ เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเล และมีขึ้นท่ามกลางภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นต่อการเดินเรือเชิงพาณิชย์ รวมถึงความเสี่ยงจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายและการก่อวินาศกรรมต่อเรือที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย
