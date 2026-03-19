"อนุทิน" ขอบคุณ สส.ฝ่ายค้าน-รัฐบาล หลังได้รับโหวตนั่งเก้าอี้ นายกฯ สมัย 2

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวภายหลังได้รับการโหวตให้เป็น นายกรัฐมนตรี สมัยที่ 2 ว่า ขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล ซึ่งทุกคนได้ให้ข้อคิด และแสดงท่าทีของตัวเองอย่างเต็มที่
ส่วนที่มี สส.พรรคประชาชน (ปชน.) โหวตให้ 1 เสียงนั้น นายอนุทิน ปฏิเสธที่จะตอบคำถามดังกล่าว ก่อนจะเดินเข้าห้องประชุม เพื่อเป็นประธานประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ต่อไป
