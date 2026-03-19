รมว.พลังงานตรวจคลังน้ำมันใหญ่ลำลูกกา ไม่พบกักตุน - คลังเปิด 24 ชั่วโมง

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจคลังน้ำมันใน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นคลังน้ำมันขนาดใหญ่ ที่ส่งน้ำมันให้สถานีบริการประมาณ 200 แห่ง ในจังหวัดพื้นที่ภาคกลาง
จากการตรวจสอบพบว่า ไม่มีการกักตุน และคลังน้ำมันได้เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน แต่ในช่วงที่ความต้องการพุ่งสูงขึ้นกระทันหัน โดยเฉพาะช่วงแรกที่มีความต้องการ มีการเพิ่มจำนวนเที่ยวขนส่งน้ำมันจากปกติประมาณ 200 เที่ยว เป็น 400 เที่ยว หรือประมาณ 4 ล้านลิตรต่อวัน เป็น 8 ล้านลิตรต่อวัน และปัจจุบันยังจ่ายสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์
ส่วนประเด็นที่พบคือ ระยะเวลารอรับน้ำมันเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ได้สั่งการให้กรมธุรกิจพลังงาน หาแนวทางแก้ไข รวมทั้งตรวจสอบคลังน้ำมันแห่งอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าจะมีน้ำมันเพียงพอต่อความต้องการ
