สพธอ.เตือนไรเดอร์จดทะเบียน รย.17-รย.18 ก่อน Ride Sharing มีผลบังคับ 31 มี.ค.นี้

น.ส.ศุภจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายนโยบายและเกณฑ์การกำกับดูแล สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ เอ็ตด้า เปิดเผยว่า ประกาศ คธอ. เรื่อง การดำเนินการอื่นสำหรับผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มบริการรถโดยสารสาธารณะ หรือ ‘ประกาศ Ride Sharing’ จะเริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2569 นี้ โดยได้กำหนดหน้าที่โดยตรงต่อธุรกิจผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลประเภทรถโดยสารสาธารณะ ให้เข้ามามีบทบาทเป็นด่านหน้าร่วมกับภาครัฐในการตรวจสอบและกำกับดูแลการให้บริการรถโดยสารผ่านแอป อาทิ การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขับขี่และยานพาหนะที่ผ่านการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง การแสดงข้อมูลการให้บริการอย่างโปร่งใส รวมถึงการจัดให้มีช่องทางช่วยเหลือผู้ใช้บริการและกลไกจัดการปัญหาที่เหมาะสม
นอกจากนี้ ในส่วนของผู้ขับขี่จำเป็นต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และการนำรถเข้าจดทะเบียนเป็นรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (หรือ รย.17 และ รย.18) กับ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ให้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถให้บริการผ่านแพลตฟอร์มได้อย่างต่อเนื่อง หากพบว่า ผู้ขับขี่หรือยานพาหนะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด แพลตฟอร์มในฐานะผู้ให้บริการจะต้องมีหน้าที่ระงับการให้บริการชั่วคราว หรือระงับการจัดสรรงานผ่านระบบ หรือ ไม่ปล่อยออร์เดอร์ จนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้อง หากแพลตฟอร์มเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามระยะเวลาที่กำหนด อาจถูกสั่งระงับการประกอบธุรกิจ และอาจถูกถอนการรับแจ้งประกอบธุรกิจตามกฎหมาย เป็นการสร้างมาตรฐานร่วมกันทั้งระบบ และยกระดับความเชื่อมั่นของผู้โดยสารในการใช้บริการ
