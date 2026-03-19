ราคาทองครั้งที่ 26 +100 บาท ทองรูปพรรณขายออก 75,100 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 19 มีนาคม 2569 เวลา 14:10 (ครั้งที่ 26) ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่ง96.5% รับซื้อ 74,100.00 บาท ขายออก 74,300.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 72,616.40 บาท ายออก 75,100.00 บาท