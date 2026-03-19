"โลมาปากขวด"โผล่โอดโฉมใกล้เกาะตาชัย 120 ตัวขอ นทท.หากพบเจอรักษาระยะห่าง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เผย เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจทางทะเลพบการรวมตัวครั้งใหญ่ของสัตว์ทะเลหายากอย่าง "โลมาปากขวด" (Indo-Pacific Bottlenose Dolphin) ประมาณ 120 ตัว บริเวณใกล้เกาะตาชัย ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากยิ่งในน่านน้ำไทย โดยปกติ โลมาปากขวดมักรวมกลุ่มกันเป็นฝูงเล็กประมาณ 10-20 ตัว การพบฝูงขนาดมหึมาที่รวมตัวกันนับร้อยชีวิตอย่างนี้ เรียกว่า "Super Pod" สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ขั้นสูงสุดของระบบนิเวศบริเวณเกาะตาชัยและหมู่เกาะสิมิลัน
เป็นผลจากนโยบายยกระดับการจัดการอุทยานแห่งชาติสู่ "การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ไม่ทำลายทรัพยากร" เน้นการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว จัดระเบียบเส้นทางเดินเรือ และเฝ้าติดตามสัตว์ทะเลหายากอย่างใกล้ชิด โดยไม่รบกวนธรรมชาติ การที่สัตว์หายากกลับมาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากเช่นนี้ เป็นเครื่องยืนยันว่าหากเราท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึก ธรรมชาติก็จะพร้อมมอบความมหัศจรรย์กลับคืนมาให้เราเสมอ
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการนำเที่ยวและนักท่องเที่ยว หากบังเอิญพบเจอฝูงสัตว์ทะเลหายาก ขอให้ปฏิบัติตามหลักสากล คือ ลดความเร็วเรือ เดินเรือด้วยความเร็วคงที่และช้าที่สุด รักษาระยะห่างโดยไม่ขับเรือเข้าไปกลางฝูงหรือขับไล่ตาม รวมถึงงดกิจกรรมรบกวน ห้ามให้อาหาร ห้ามส่งเสียงดัง หรือกระโดดลงไปสัมผัสตัวสัตว์โดยเด็ดขาด