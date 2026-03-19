xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 10 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 76,050 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 12.32 น. ครั้งที่ 10 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 75,250.00 บาท รับซื้อบาทละ 75,050.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 76,050.00 บาท รับซื้อบาทละ 73,556.32 บาท