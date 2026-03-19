"นิพิฏฐ์"เรียกร้อง"พิพัฒน์"เปิดบัญชีผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่จ่ายค่ากลั่นให้โรงกลั่นไปเท่าไร?

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า นายกรัฐมนตรีให้ คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ แก้ปัญหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
อาจเพราะเห็นว่า คุณพิพัฒน์ ร่ำรวยมาจากการทำธุรกิจค้าน้ำมัน
คุณพิพัฒน์ ค้าน้ำมันร่วมกับคุณวัฒนา อัศวเหม เมื่อหลายสิบปีมาแล้ว จนร่ำรวย
นายกรัฐมนตรี จึงคิดว่า คุณพิพัฒน์ จึงรู้เล่ห์เพทุบายพ่อค้าน้ำมันดีกว่าทุกคนในประเทศไทย
การให้พ่อค้าน้ำมัน แก้ปัญหาน้ำมัน จึงน่าจะดีที่สุดแล้ว
นายกรัฐมนตรี พูดอย่างสบายใจว่า ไทยมีน้ำมันในสต๊อคถึง 90 วัน ไม่ขาดแคลนแน่
แต่เมื่อวาน คุณพิพัฒน์ โอดครวญว่า น้ำมันหายไปจากระบบ ไม่รู้หายไปไหน
วันนี้ จะถามโรงกลั่นและพ่อค้าน้ำมัน
คุณพิพัฒน์ บอกว่าจะแก้ผ้า พ่อค้าน้ำมันออกมาให้ดู
คุณพิพัฒน์ ก็เป็นผู้ค้าน้ำมัน ก็รัดเข็มขัดกางเกงตัวเองให้แน่นด้วยนะครับ
วันนี้ ช่วยเอาบัญชีผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ ออกมาให้ดูชัดๆหน่อยครับ ว่า ผู้ค้าน้ำมันแต่ละราย จ่ายค่ากลั่นให้โรงกลั่นไปเท่าไหร่
อ้อ!! แล้วช่วยบอกหน่อย ว่าวันนี้ ที่จังหวัดพัทลุง ให้เติมน้ำมันที่ปั๊มไหน
เมื่อคืนคนขับรถผมไปเติมที่อ. รัตภูมิ จ.สงขลา ได้มา 500 บาท น่าจะเหลืออยู่ครึ่งถัง/