MEA ชวนประชาชนร่วมกิจกรรม "60 Earth Hour"ปิดไฟ 1 ชั่วโมง พร้อมกันทั่วโลก

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ร่วมเป็นหนึ่งพลังสำคัญในการลดภาวะโลกร้อนและรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า ผ่านกิจกรรม "60 Earth Hour 2026" ด้วยการปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกันทั่วโลก ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น.
MEA ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมแสดงเจตนารมณ์ผ่านกิจกรรมดังกล่าวด้วยการปิดไฟส่องสว่าง ณ อาคารสำนักงานทุกแห่ง เพื่อเป็นการลดการใช้ไฟฟ้าที่เกินความจำเป็น และร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ MEA ยังมุ่งส่งเสริมการประหยัดพลังงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน รวมถึงการสนับสนุนนโยบายการทำงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากรภายในอาคาร พร้อมทั้งขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า เพื่อลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น นำไปสู่การใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน