กทม.ยันบริการสาธารณะไม่สะดุด ชวนคนกรุงร่วมลดใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินหน้ามาตรการประหยัดพลังงานเชิงรุกใน 77 หน่วยงาน ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร โดยยืนยันว่า บริการสำคัญ เช่น เก็บขยะ รถพยาบาล และดับเพลิงยังดำเนินการเต็มประสิทธิภาพ
-ลดใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างน้อย 20%
-ปรับอุณหภูมิแอร์ 26–27°C และประหยัดไฟในอาคาร
- สนับสนุน WFH และประชุมออนไลน์ ลดการเดินทาง
- แก้ปัญหาจราจร ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน
-ลดการใช้กระดาษ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ขอความร่วมมือประชาชน คัดแยกขยะและทิ้งให้ตรงเวลา ช่วยลดจำนวนเที่ยวรถเก็บขยะ และลดการใช้เชื้อเพลิงในระบบขนส่งของเมือง
กทม.ติดตามผลผ่านระบบ Dashboard พร้อมรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ย้ำสถานการณ์พลังงานยังบริหารจัดการได้ ขอประชาชน “ไม่ตื่นตระหนก” และร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้กรุงเทพมหานครก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างมั่นคง