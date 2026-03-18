ส.ธนาคารฯ แนะ ปชช.หากเผลอสแกน QR Code ปลอม ต้องทำอย่างไร?

สมาคมธนาคารไทยขอแนะนำแนวทางรับมืออย่างถูกต้อง แบ่งตาม 3 สถานการณ์สำคัญหลังเผลอสแกน QR Code ต้องสงสัย
ยังไม่ได้กรอกข้อมูล – ปิดหน้าเว็บไซต์ หลีกเลี่ยงการกดปุ่ม ล้างประวัติการใช้งาน รีสตาร์ตโทรศัพท์มือถือ
กรอกข้อมูลไปแล้ว - รีบเปลี่ยนรหัสผ่านทุกบัญชีที่เกี่ยวข้อง ติดต่อธนาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที และเฝ้าระวังธุรกรรมผิดปกติ
เผลอติดตั้งแอปฯ – ตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ลบแอปฯ ต้องสงสัยทันที ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงเครื่อง และรีบติดต่อธนาคารหรือผู้ ให้บริการเพื่ออายัดความเสี่ยง
การตั้งสติและแก้ไขสถานการณ์อย่างรวดเร็ว จะสามารถช่วยจำกัดความเสียหายได้มากยิ่งขึ้น อ่านวิธีรับมือฉุกเฉินแบบเป็นขั้นตอน เพื่อปกป้องข้อมูลและเงินในบัญชีให้ปลอดภัย