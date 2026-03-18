xs
xsm
sm
md
lg

ส.ธนาคารฯ แนะ ปชช.หากเผลอสแกน QR Code ปลอม ต้องทำอย่างไร?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




สมาคมธนาคารไทยขอแนะนำแนวทางรับมืออย่างถูกต้อง แบ่งตาม 3 สถานการณ์สำคัญหลังเผลอสแกน QR Code ต้องสงสัย

ยังไม่ได้กรอกข้อมูล – ปิดหน้าเว็บไซต์ หลีกเลี่ยงการกดปุ่ม ล้างประวัติการใช้งาน รีสตาร์ตโทรศัพท์มือถือ

กรอกข้อมูลไปแล้ว - รีบเปลี่ยนรหัสผ่านทุกบัญชีที่เกี่ยวข้อง ติดต่อธนาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที และเฝ้าระวังธุรกรรมผิดปกติ

เผลอติดตั้งแอปฯ – ตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ลบแอปฯ ต้องสงสัยทันที ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงเครื่อง และรีบติดต่อธนาคารหรือผู้ ให้บริการเพื่ออายัดความเสี่ยง

การตั้งสติและแก้ไขสถานการณ์อย่างรวดเร็ว จะสามารถช่วยจำกัดความเสียหายได้มากยิ่งขึ้น อ่านวิธีรับมือฉุกเฉินแบบเป็นขั้นตอน เพื่อปกป้องข้อมูลและเงินในบัญชีให้ปลอดภัย