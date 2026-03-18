"เทพไท"คาด 19 มี.ค.โหวต"อนุทิน"เป็นนายกฯอีกครั้งหนึ่ง

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 19 มี.ค.โหวตอนุทิน เป็นนายกฯชัวร์
เมื่อนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มีหนังสือเชิญ ส.ส.ทั้งหมด ร่วมประชุมเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่คาดหมายกันไว้ คือพรรคภูมิใจไทย จะเสนอชื่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี และเสียงสนับสนุนไม่แตกต่างจากการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา นายอนุทินคงจะได้รับเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 291 เสียง
แต่อย่างไรก็ตาม ได้เห็นท่าทีของพรรคการเมืองต่างๆ เช่น พรรคกล้าธรรม ที่ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรค ได้เปรยออกมาว่า ไม่แน่พรรคกล้าธรรมอาจจะส่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีด้วย หรือแม้กระทั่งความเห็นของนายอรรถกร ศิริลัทธยากร แกนนำพรรคกล้าธรรม บอกว่ายังสองจิตสองใจว่า จะส่งร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงชิงในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แม้ว่าหลายฝ่ายอาจจะเชื่อว่า เป็นการพูดในลักษณะโยนหินถามทาง หรือพูดหยั่งกระแส หรือพูดเล่น หรือพูดเพื่อกดดันทางการเมืองต่อพรรคภูมิใจไทย
ถ้าหากว่าการตัดสินใจของธรรมนัสเป็นจริง โดยพรรคกล้าธรรม เสนอชื่อ ร.อ.ธรรมนัส ซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพียงคนเดียว ขึ้นชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วย จะทำให้ส.ส.พรรคกล้าธรรมโหวตสนับสนุนร.อ.ธรรมนัสกันทั้งพรรค คงไม่มีการแตกแถวไปโหวตให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองอื่น ถ้าเป็นเช่นนี้จริง เป็นโอกาสของพรรคเพื่อไทยเพียงพรรคเดียว ที่ถือแต้มต่อ สามารถกดดันหรือต่อรองกับพรรคภูมิใจไทยได้
เมื่อพรรคภูมิใจไทยเสนอชื่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ถ้าหากพรรคกล้าธรรมเสนอชื่อร.อ.ธรรมนัส ส่วนพรรคประชาชน เสนอชื่อนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ เป็นนายกรัฐมนตรีด้วย ทั้งพรรคกล้าธรรมและพรรคประชาชน ส.ส.ทุกคนของพรรค ก็จะโหวตเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคตัวเอง และถ้าหากพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยเล่นเกม ไม่โหวตให้นายอนุทิน โดยมีท่าทีวางเฉย หรืองดออกเสียง ก็จะทำให้คะแนนที่โหวตให้กับนายอนุทินไม่ถึง 250 เสียง ทำให้นายอนุทินไม่สามารถจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ ถ้าเล่นเกมกันแบบนี้ เกมก็จะพลิก การต่อรองจากเดิมเคยเป็นพรรคภูมิใจไทย จะพลิกเกมมาเป็นพรรคเพื่อไทยได้ถือไพ่เหนือกว่า
แต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดก็เป็นการวิเคราะห์ เป็นการจินตนาการ อยู่บนสมมุติฐานที่เป็นไปได้ยาก แต่ถ้าหากว่าการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทย ต้องการที่จะพลิกเกม ก็สามารถทำได้ แต่ถ้าหากพรรคเพื่อไทย ยอมศิโรราบต่อพรรคภูมิใจไทย ยอมเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ไม่ว่าจะตั้งเงื่อนไขหรือกติกาอย่างไร ก็ไม่มีโอกาสต่อรองกับเขาได้ ก็เป็นโอกาสของพรรคเพื่อไทย ที่จะตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับเกมการเมืองในขณะนี้ แต่ถ้ายอมเป็นพรรคร่วมรัฐบาล นายอนุทินก็เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอน ซึ่งเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่ครูใหญ่วางเกมไว้
วันที่ 19 มีนาคมนี้ มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ก็เหมือนกับการเปิดถ้วยแทงไฮโล ไม่มีการพลิกโผ นายอนุทิน ชาญวีรกูล จะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง