ผู้ว่าฯ กทม.สั่งอำนวยความสะดวกรถขนส่งน้ำมัน แก้ปัญหาส่งไม่ทันหลังยอดพุ่ง

จากสถานการณ์ที่มีประชาชนแห่ไปเติมน้ำมันจนทำให้ยอดขายตามสถานีบริการน้ำมันพุ่งสูงขึ้น และส่งผลให้เกิดปัญหาการจัดส่งน้ำมันจากคลังไปยังสถานีบริการน้ำมันไม่ทันเวลาในบางช่วง ล่าสุดวันนี้ (18 มี.ค.) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีการอำนวยความสะดวกการขนส่งน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพฯ ภายหลังกระทรวงพลังงานได้ขอความร่วมมือให้ผ่อนปรนเวลาวิ่งของรถบรรทุกน้ำมัน เพื่อให้การกระจายน้ำมันเป็นไปอย่างคล่องตัวมากขึ้น
นายชัชชาติ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ โดยได้สั่งการไปยัง นายณรงค์ เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานคร ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
อย่างไรก็ตาม กทม.ไม่ได้มีอำนาจโดยตรงในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเข้า-ออกของรถบรรทุก เนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรมการขนส่งทางบก