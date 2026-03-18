อัปเดตเสียงโหวตหนุน "อนุทิน" 292 เสียง หลัง รทสช.จ่อร่วมรัฐบาล

นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี โฆษกพรรคภูมิใจไทย เตรียมแถลงเปิดตัวร่วมรัฐบาลกับพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่อาคารรัฐสภา เวลา 08.30 น. วันพรุ่งนี้ (19มี.ค.) นำโดยนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ซึ่งก่อนหน้านี้นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค ได้ลาออกจาก สส.บัญชีรายชื่อ เปิดทางให้นายอรรถวิชช์ เข้ามาเป็น สส. แทน ซึ่งก่อนหน้านี้นายพีรพันธุ์ ได้พูดชัดเจนว่าจะไม่โหวตนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี แต่เริ่มมีความชัดเจนเมื่อนายอรรถวิชช์ ได้เข้ารายงานตัวต่อสภาฯ เช้าวันนี้ (18มี.ค.) และมีแนวโน้มสูงที่จะร่วมรัฐบาล "อนุทิน 2"
ทำให้ขณะนี้มีพรรคการเมืองที่ประสงค์จะลงมติให้นายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี รวมแล้วทั้งสิ้น 293 เสียง แต่เนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรีเขต 2 กกต. ยังไม่ได้ประกาศรับรอง จึงทำให้เสียงฝั่งรัฐบาลเหลือ 292 เสียง ประกอบด้วย พรรคภูมิใจไทย 191 เสียง พรรคเพื่อไทย 74 เสียง ประกอบร่างกับพรรคเล็ก พรรคพลังประชารัฐ 5 เสียง พรรคประชาชาติ 5 เสียง พรรคเศรษฐกิจ 3 เสียง พรรคเพื่อชาติไทย พรรครวมไทยสร้างชาติ และพรรคไทยสร้างไทย พรรคละ 2 เสียง ส่วนพรรคใหม่ พรรครวมใจไทย พรรคไทยทรัพย์ทวี พรรครวมพลังประชาชน พรรคมิติใหม่ พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคทางเลือกใหม่ พรรคโอกาสใหม่ พรรคละ 1 เสียง