ตอ.กลางยังเดือด! กต.ขอคนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วที่สุด

นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลง ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์ การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) โดยระบุว่า การสู้รบในตะวันออกกลางยังทวีความรุนแรงและขยายตัวกว้างมีการโจมตีเลบานอนโดยอิสราเอลอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งการโจมตีในอิหร่านโดยอิสราเอลและสหรัฐฯ ขณะที่กลุ่มประเทอ่าวอาหรับยังคงถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่สามารถสกัดกั้นได้ ส่วนช่องแคบฮร์มุซที่ปิดอยู่ยังส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน
ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์มีความไม่แน่นอน กระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้คนไทยพิจารณาออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วที่สุด ติดตามข่าวสารคำแนะนำช่องทางทางการจากสถานเอกอัครราชทูต ลงทะเบียนแจ้งที่อยู่และช่องทางติดต่อ
ส่วนความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่ เมื่อวานนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยหารือทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีต่างประเทศคูเวต และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศจอร์แดน เพื่อขอบคุณที่ช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกในการอพยพคนไทย โดยเฉพาะจอร์แดนซึ่งเป็นจุดสำคัญในการรับคนไทยกลับประเทศ ซึ่งได้ย้ำการสนับสนุนของไทย ต่อมิตรประเทศในการรับมือต่อสถานการณ์
สำหรับคนไทยในอิหร่าน 2 คน เดินทางออกไปยังเมืองวาน ประเทศตุรกีแล้ว และมีกำหนดเดินทางกลับถึงไทยในวันที่ 19 มีนาคมนี้ พร้อมกันนี้เตรียมอพยพเพิ่มเติมในวันที่ 25 มีนาคม โดยจัดเจ้าหน้าที่ดูแลตามจุดผ่านแดน
ขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้แจ้งเตือนคนไทยในอิสราเอลให้เพิ่มความระมัดระวัง ท่ามกลางแนวโน้มความรุนแรงที่อาจเพิ่มขึ้นขอคนไทยติดตามสถานการณ์ประเมินสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ ผู้ประสงค์กลับให้แจ้งลงทะเบียนสถานทูต ซึ่ง สถานทูตและสถานกงสุลในภูมิภาคยังคงให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านที่พัก สิ่งของจำเป็น และการประสานการเดินทางกลับ โดยตั้งแต่เกิดเหตุได้ช่วยเหลือคนไทยออกจากพื้นที่แล้วรวม 1,149 คน พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งช่วยเหลือคนไทยให้ออกจากพื้นที่เสี่ยงอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด