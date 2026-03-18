"อรรถวิชช์" ยัน 2 สส.รทสช. โหวตหนุน "อนุทิน" เป็นนายกฯ

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ (19 มี.ค.) ว่า สส.ของพรรครวมไทยสร้างชาติ 2 เสียง พร้อมลงมติสนับสนุนให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะต้องการขอเสียงสนับสนุนให้ร่วมผลักดันร่างกฎหมายสำคัญของพรรค จำนวน 2 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ ร่างกฎหมายเสรีโซลาร์ โดยเฉพาะในช่วงที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำมันอยู่ขณะนี้ ยิ่งมีความจำเป็นที่ประชาชนควรจะสามารถใช้พลังงานทดแทนอย่างโซลาร์เซลได้เต็มที่ และ ร่าง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต หรือ กฎหมายปลดล็อกเครดิตบูโร ซึ่งจะช่วยให้คนจำนวน 5 ล้านคน สามารถกลับมากู้เงินตามระบบได้
ซึ่งจากการพูดคุยเมื่อวันก่อนมีทิศทางและการตอบรับที่ดี แต่ในรายละเอียดต่อไปทั้งในส่วนของการสนับสนุนร่างกฎหมายหรือเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมรัฐบาลหรือไม่ ตนขอรอความชัดเจนและเตรียมแถลงในวันพรุ่งนี้ (19 มี.ค.) เวลาประมาณ 08.30 น.
นายอรรถวิชช์ ยืนยันว่า ตนไม่มีเงื่อนไขใด นอกจากการวางเป้าหมายผลักดันร่างกฎหมายของพรรคให้สำเร็จ พร้อมย้ำว่า ต่อให้มี 2 คน ตนก็สู้
สำหรัรบการทำงานในสภาฯ นายพีระพันธุ์ ให้ตนเดินหน้าทำงานและผลักดันร่างกฎหมายสำคัญของพรรคให้สำเร็จ ขณะที่นายพีระพันธุ์ จะทำงานสร้างเครือข่ายและตั้งสาขาพรรค เพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรครวมไทยสร้างชาติไม่สามารถส่งผู้สมัคร สส. ครบทุกจังหวัด เนื่องจากไม่สามารถทำไพรมารีโหวตได้ ดังนั้นการทำงานในสภาฯ ตนได้วางเป้าหมายให้การทำงานทำได้สำเร็จ นอกจากนั้นแล้วตนพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่าย