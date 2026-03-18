มติ 6:3 ศาล รธน.รับวินิจฉัยปมคิวอาร์-บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง

วันนี้ (18 มี.ค.) องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นัดประชุมประจำสัปดาห์ตามปกติ เพื่อพิจารณาคำร้องเรียนต่างๆ โดยวาระที่น่าสนใจ คือ คำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งส่งคำร้องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 เพื่อพิจารณาวินิจฉัยกรณีการจัดการเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 2569 ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 83 และ 85 หรือไม่
ล่าสุด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 รับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดไว้พิจารณา ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงต่อศาลต่อไป
สำหรับคำร้องดังกล่าว เนื่องจากผู้ตรวจเงินแผ่นดินได้มีมติส่งเรื่องที่ประชาชนยื่นเรื่องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย เนื่องจากเห็นว่ากรณีการจัดพิมพ์บาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพ เนื่องจากอาจสามารถเชื่อมโยงให้มีการตรวจสอบย้อนหลังกลับไปถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่าเลือกใครหรือลงคะแนนให้กับพรรคการเมืองใด เนื่องจากเห็นว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับ ขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้พิจารณา วินิจฉัย ตามขั้นตอน ศาลรัฐธรรมนูญจะเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญสงสัยภายใน 15 วัน