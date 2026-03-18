พาณิชย์คุมเข้มราคาสินค้าและบริการ เล็งผุด "ปุ๋ยธงเขียว" ช่วยเกษตรกร

นางสาวกนิษฐา กังสวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และรองโฆษกกระทรวงพาณิชย์ แถลงศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง หรือ (ศบก. ) เกี่ยวกับมาตรการการควบคุมราคาสินค้าและค่าครองชีพ โดยระบุว่า กระทรวงพาณิชย์ตระหนักดีว่าในสถานการณ์ที่มีราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น กระทบกับต้นทุนของภาคเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึงค่าของชีพของประชาชนทั่วโลก ทางกระทรวงพาณิชย์จึงได้มีการเตรียมมาตรการรับมือด้านราคาและปริมาณของสินค้า ตลอดจนห่วงโซ่ของอุปทาน เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินค้ามีเพียงพอ โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยราคาต้องเป็นธรรมกับผู้ซื้อและผู้ผลิต จึงขอยืนยันว่า กระทรวงพาณิชย์ทำงานอย่างต่อเนื่องในการกำกับดูแลสินค้าและบริการ โดยพาณิชย์จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ได้ลงพื้นที่ติดตามราคาสินค้าและบริการรายวัน เพื่อประเมินสถานการณ์และป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคา หรือกักตุนสินค้า
สำหรับการกำกับดูแลราคาน้ำมันหน้าปั๊ม นางสาวกนิษฐา กล่าวว่า ได้ทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และกระทรวงพลังงาน ภายใต้กลไกคณะกรรมการส่วน จังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กจร. ฉะนั้นหากพบการขึ้นราคา หรือ ราคาไม่สอดคล้องกับโครงสร้างต้นทุน มีการกักตุน หรือ ปฏิเสธการขายจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนเรื่องการดูแลพี่น้องเกษตรกร นางสาวกนิษฐา ย้ำว่า ขณะนี้มีสต๊อกปุ๋ยใช้ได้ถึงเดือนพฤษภาคม ยังสามารถควบคุมราคาปุ๋ยได้ และอยู่ระหว่างการรอขนส่งจากตะวันออกกลางมาเสริมสต๊อก รวมทั้งเร่งหาวัตถุดิบทดแทน ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์จะใช้โอกาสนี้สนับสนุนเกษตรกรให้ปรับสูตรปุ๋ย และพึ่งพาวัสดุนำเข้าน้อยลง โดยให้หันมาใช้จุลินทรีย์มากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาเนื่องจากโครงสร้างของราคาได้รับผลกระทบจากวัตถุดิบ เราจะมีการขยายมาตรการสนับสนุนลดราคาปุ๋ย หรือ ปุ๋ยธงเขียว ให้ครอบคลุมถึงช่วงที่เกษตรกรมีความต้องการสูงในช่วงฤดูกาลปลูกข้าวนาปี หรือ ปลูกมันสำปะหลังในเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม
นางสาวกนิษฐา กล่าวว่า ขณะนี้สินค้าอุปโภคและบริโภคมีปริมาณเพียงพอความต้องการของประชาชนทั่วประเทศ แต่ด้วยภายใต้ความไม่แน่นอนจึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันบริโภคอย่างประหยัดในปริมาณที่เหมาะสมและจำเป็น เพื่อให้สินค้ากระจายอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง และก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ หากพบผู้ประกอบการขายไม่ตรงตามป้ายราคาหรือ ตั้งราคาที่สูงเกินควร และไม่ได้สัดส่วนกับต้นทุนที่เชื่อมโยงกับพลังงานสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป