"โสภณ" สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำรัฐสภา ตรวจห้องประชุมเตรียมโหวตนายกฯ พรุ่งนี้

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร สักการะศาลพระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระภูมิชัยมงคล และศาลตา - ยาย ที่บริเวณสนามข้างวงเวียนดอกบัว ประตูทางเข้าฝั่งถนนทหาร อาคารรัฐสภา ก่อนที่จะเข้าไปสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (องค์เดิม) ภายในพิพิธภัณฑ์รัฐสภา
ภายหลังเสร็จสิ้น นายโสภณ ได้กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า "ขอให้บ้านเมืองเป็นสุข ประชาชนเป็นสุข" และเดินขึ้นไปยังชั้น 3 ของอาคารรัฐสภา เพื่อสักการะพระพุทธรูปภายในห้องวิถีพุทธ
หลังจากนั้น นายโสภณ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจดูความเรียบร้อยภายในห้องประชุมรัฐสภา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสภาฯ ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งมีวาระสำคัญคือการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี และกำชับกับเจ้าหน้าที่สภาฯ ว่า หากมีปัญหาหรือมีอะไรต้องแก้ไข ก็ให้รีบจัดการทันที เพื่อให้วันพรุ่งนี้ไม่มีปัญหาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี