เริ่มสัปดาห์นี้! เรือคลองแสนแสบประกาศขึ้นราคาระยะละ 1 บาท

นายเชาวลิต เมธยะประภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด เจ้าของเรือคลองแสนแสบ กล่าวว่า ขณะนี้เรือคลองแสนแสบกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักด้านต้นทุนที่มีการปรับสูงขึ้นมาก จากค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกรณีที่รัฐบาลประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล ซึ่งเป็นต้นทุนขนส่งกว่า 50% ของการเดินเรือ
ดังนั้น ในสัปดาห์นี้เรือคลองแสนแสบเตรียมจะปรับขึ้นค่าโดยสารระยะละ 1 บาท จาก 11-21 บาท เป็น 12-22 บาท ตามระยะทาง และหากราคาดีเซลปรับเพิ่มขึ้นอีกก็อาจจะพิจารณาปรับเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม โดยยอมรับว่า ได้แบกภาระต้นทุนและขาดทุนมานานแล้ว ปัจจุบันขาดทุนวันละหลายหมื่นบาท สาเหตุหลักมาจาก ค่าแรงขั้นต่ำที่เราจ่ายจริงมันมากกว่าวันละ 300 บาทตามที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้ง ล่าสุดรัฐบาลยังมีการขึ้นราคาดีเซลอีกลิตรละ 50 สตางค์ กระทบต้นทุนขนส่งโดยตรง เราแบกภาระต่อไปไม่ไหวแล้ว จึงจำเป็นต้องปรับขึ้นค่าโดยสาร แต่จะทยอยปรับขึ้นทีละ 1 บาท จะขึ้นราคาให้ช้าที่สุด และขึ้นให้น้อยที่สุด เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้บริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
ปัจจุบัน ปริมาณการใช้บริการเรือคลองแสนแสบลดลงอย่างมาก โดยปัจจุบันมีผู้ใช้บริการเฉลี่ย 2-3 หมื่นคนต่อวัน ลดลงจากช่วงก่อนหน้า 20% เนื่องจากบริษัทต่างๆ มีนโยบาย Work from Home หรือทำงานที่บ้านมากขึ้น รวมทั้งยังมีรถไฟฟ้าเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทาง