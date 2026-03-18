อังกฤษยกระดับเฝ้าระวัง หลังพบโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบระบาด

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานสถานการณ์วิกฤตด้านสาธารณสุขในสหราชอาณาจักร (UK) หลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis) ชนิดรุนแรงลุกลาม ในพื้นที่เมืองแคนเทอร์เบอรี เทศมณฑลเคนต์ ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว 15 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวัย 21 ปี และนักเรียนหญิงชั้นมัธยมปลาย จากโรงเรียนควีนเอลิซาเบธ แกรมมาร์ ส่งผลให้หน่วยงานสาธารณสุขต้องประกาศยกระดับเป็นวาระระดับชาติเพื่อควบคุมสถานการณ์
ซูซาน ฮอปกินส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานความมั่นคงด้านสุขภาพแห่งสหราชอาณาจักร (UKHSA) เปิดเผยว่า การระบาดครั้งนี้มีความรุนแรงและรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ตลอดอายุการทำงาน 35 ปีในวงการแพทย์ นี่คือการพบผู้ติดเชื้อชนิดนี้จำนวนมากที่สุดภายในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เดียว
สอดคล้องกับความเห็นของ นายแพทย์โทมัส เวท รองประธานเจ้าหน้าที่การแพทย์ ที่ระบุว่านี่คือการระบาดที่ลุกลามเร็วที่สุดเท่าที่เคยพบมาตลอดชีวิตการทำงาน
เจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าจุดเริ่มต้นของการระบาดอาจเป็นเหตุการณ์ซูเปอร์สเปรดเดอร์ที่เกี่ยวโยงกับการจัดปาร์ตี้และการพบปะสังสรรค์ในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเคนต์ รวมถึงสถานบันเทิงชื่อ คลับ เคมิสทรี (Club Chemistry) ในเมืองแคนเทอร์เบอรี
ทั้งนี้ UKHSA ได้ประกาศเตือนให้ผู้ที่ไปใช้บริการสถานบันเทิงดังกล่าวระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม รีบแสดงตัวเพื่อเข้ารับยาปฏิชีวนะป้องกันไว้ก่อน เพื่อรับมือกับวิกฤตดังกล่าว UKHSA ได้ประกาศวาระระดับชาติเพื่อบริหารจัดการสต๊อกยาปฏิชีวนะให้เพียงพอ พร้อมเร่งปูพรมติดต่อกลุ่มเสี่ยงกว่า 30,000 คนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังเตรียมฉีดวัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดบี (MenB) แบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายให้แก่นักศึกษากว่า 5,000 คนที่พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยเคนต์ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม เป็นต้นไป เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ผู้ที่มีเชื้อแฝงอยู่ในร่างกายเกิดอาการป่วยตามมา
อย่างไรก็ตาม ความตื่นตระหนกส่งผลให้ผู้ปกครองและนักศึกษาจำนวนมากแห่ไปฉีดวัคซีนตามคลินิกและร้านขายยาเอกชน โดยความต้องการวัคซีนพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ขณะที่สต็อกวัคซีนกำลังร่อยหรอ ในขณะที่บางแห่งไม่มีเหลือแล้ว
นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีโรงเรียนอีก 5 แห่งในพื้นที่ที่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อยืนยันและผู้ป่วยต้องสงสัย เบื้องต้นรัฐบาลยังไม่ได้สั่งปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ แม้บางแห่งในเคนต์จะตัดสินใจหยุดการเรียนการสอนไปแล้วก็ตาม
ทางด้านมหาวิทยาลัยเคนต์ยังคงเปิดวิทยาเขตตามปกติ แต่สั่งยกเลิกการสอบและการประเมินผลทั้งหมดในช่วงนี้ โดยมีนักศึกษาจำนวนมากมาต่อคิวรับยาปฏิชีวนะ ขณะที่บางส่วนตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเพื่อความปลอดภัย
ด้าน ศ. นพ. อันจัน โกช ผู้อำนวยการฝ่ายสาธารณสุขประจำสภาเทศมณฑลเคนต์ ออกมาเรียกร้องให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก โดยชี้แจงว่า "โรคนี้ไม่ได้เป็นโรคระบาดใหญ่ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วราวกับไฟลามทุ่ง เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้จำเป็นต้องอาศัยการสัมผัสใกล้ชิดเป็นเวลานานพอสมควร จึงจะสามารถแพร่จากคนสู่คนได้
จากการตรวจสอบผู้ติดเชื้อ 15 ราย พบว่าเป็นเชื้อ MenB จำนวน 4 ราย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อเมนิงโกค็อกคัสที่พบได้บ่อยที่สุดใน UK ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมเพื่อตรวจสอบว่าเชื้อที่กำลังระบาดเป็นสายพันธุ์กลายพันธุ์หรือไม่ และจะตอบสนองต่อวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือไม่
ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรเพิ่งนำวัคซีน MenB บรรจุเข้าเป็นวัคซีนพื้นฐานเมื่อปี 2558 ส่งผลให้กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายและนักศึกษามหาวิทยาลัยในปัจจุบันกลายเป็นกลุ่มที่ไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดนี้มาก่อน ซึ่งรัฐบาลกำลังพิจารณาขยายการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มอื่นๆ เพิ่มเติมตามการประเมินความเสี่ยงต่อไป
ด้านเวส สตรีตติง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่า ทาง UKHSA จะอัปเดตตัวเลขผู้ติดเชื้อให้สาธารณชนรับทราบทุกวันเวลา 09.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น