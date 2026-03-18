ผู้ประกอบการขนส่งเคลื่อนไหว ไม่เชื่อมือรัฐบาลบริหารน้ำมัน จี้เร่งแก้ไขปัญหา

นายสิริภพ พิชัยรัตนพงศ์ เลขาธิการสหพันธ์สมาคมขนส่งแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สาเหตุที่กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ เพื่อสะท้อนปัญหาและเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไข เนื่องจากไม่เชื่อมั่นต่อการบริหารของรัฐบาล แม้จะมีการประกาศว่าน้ำมันมีเพียงพอสำรองได้ 60–90 วัน แต่ความเป็นจริงกลับเกิดภาวะขาดแคลนอย่างชัดเจน อีกทั้งการปรับขึ้นราคาน้ำมัน แม้เพียงเล็กน้อย ควรมีเหตุผลและการชี้แจงที่ชัดเจน ซึ่งรัฐควรใช้เครื่องมือที่มีอยู่ เช่น กองทุนน้ำมัน ค่าการตลาด ภาคการกลั่น และภาษีสรรพสามิต ให้เต็มที่ก่อนพิจารณาปรับราคา และขอตั้งข้อสังเกตถึงราคาน้ำมันหน้าคลังที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วัน โดยไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจน ส่งผลให้ภาคขนส่งตั้งคำถามถึงความโปร่งใส และไม่ทราบว่าผลประโยชน์ตกอยู่กับฝ่ายใด
เลขาธิการสหพันธ์สมาคมขนส่งฯ ยังแสดงความกังวลว่า หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น อาจเกิดปัญหารถขนส่งน้ำมันหมดกลางทางทั่วประเทศ และจะส่งผลให้ต้นทุนสินค้าโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกตลาด