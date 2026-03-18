ผอ.NCC ประกาศลาออก ลั่น! ไม่สนับสนุนทำสงครามกับอิหร่าน

สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานว่า นายโจ เคนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านก่อการร้ายสหรัฐฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศลาออกจากตำแหน่งอย่างกะทันหัน ท่ามกลางความกังวลต่อแนวทางการทำสงครามของรัฐบาลกับ อิหร่าน
โจ เคนต์ ระบุผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า หลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบ ได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติสหรัฐ (NCC) โดยมีผลทันที
ในจดหมายลาออก เคนต์ ระบุชัดว่า ไม่สามารถสนับสนุนสงครามที่กำลังดำเนินอยู่กับอิหร่านได้ พร้อมมองว่าอิหร่านไม่ได้เป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อสหรัฐฯ และตั้งข้อสังเกตว่าสงครามครั้งนี้อาจเกิดจากแรงกดดันของอิสราเอล และกลุ่มล็อบบี้ยิสต์ที่มีอิทธิพลในสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตามท สำนักงานผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นต่อกรณีดังกล่าว
ก่อนหน้านี้ หลังการเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกแรก โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่าเป็นการตอบโต้ภัยคุกคามใกล้ตัวต่อสหรัฐฯ ขณะที่ฝ่ายบริหารยืนยันว่าเป็นการป้องกันการโจมตีเชิงรุกของอิหร่านในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวกลับขัดแย้งกับการชี้แจงของกระทรวงกลาโหมต่อรัฐสภา ซึ่งระบุว่า อิหร่านไม่ได้มีแผนโจมตี เว้นแต่จะถูกโจมตีก่อน