สวนสัตว์เปิดเขาเขียวแจงกรณีมีผู้บุกรุกพื้นที่ส่วนแสดง "หมูเด้ง" คุมตัวส่ง ตร.ดำเนินคดีแล้ว

เฟซบุ๊ก "สวนสัตว์เปิดเขาเขียว" โพสต์ข้อความชี้แจงกรณีบุคคลบุกรุกเข้าพื้นที่ส่วนแสดงฮิปโปโปเตมัสแคระ (หมูเด้ง) โดยระบุว่า ตามที่มีภาพปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 17.00 น. กรณีพบผู้บุกรุกเข้าไปภายในพื้นที่ส่วนแสดงของ "น้องหมูเด้ง" ฮิปโปโปเตมัสแคระ นั้น
ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ขอชี้แจงความคืบหน้าและการดำเนินการล่าสุด ดังนี้
1. จากการประสานงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พบว่าผู้บุกรุกเป็น "ชาวไทย" ซึ่งอาศัยช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานดูแลสัตว์ในช่วงเย็น ลักลอบเข้าไปในบริเวณเขตหวงห้าม ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลและส่วนแสดงสัตว์
2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ควบคุมตัวผู้กระทำผิดส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนหามูลเหตุจูงใจ และรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและสวัสดิภาพของสัตว์ป่าเป็นสำคัญ
3. จากการตรวจสอบโดยผู้ดูแล พบว่าน้องหมูเด้ง และครอบครัว ไม่ได้รับอันตราย แต่อาจมีอาการตื่นตกใจเล็กน้อยจากการเผชิญหน้ากับบุคคลภายนอกในระยะใกล้ ซึ่งทางทีมสัตวแพทย์จะเฝ้าสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดต่อไป
4. สวนสัตว์ฯ ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนและแฟนคลับทุกท่านที่ช่วยแจ้งเหตุและแสดงความห่วงใยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือของทุกท่านเป็นกำลังใจสำคัญให้เจ้าหน้าที่มุ่งมั่นดูแลสวัสดิภาพสัตว์ป่าอย่างดีที่สุด
อย่างไรก็ตาม "สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ขอย้ำเตือนนักท่องเที่ยวทุกท่านให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวท่านและสัตว์ป่า หากพบพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยง สวนสัตว์ฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น"