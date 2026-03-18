ตุรกีประณามสหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตีอิหร่าน ละเมิด กม.ระหว่างประเทศ

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ประธานาธิบดีเรเจป ไตยิป แอร์โดอัน ของตุรกี ประณามสหรัฐฯ และอิสราเอลอย่างรุนแรง ต่อปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน ในการกล่าวสุนทรพจน์งานเลี้ยงละศีลอดที่ทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงอังการา โดยเรียกร้องให้ยุติสงครามที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงโดยทันที พร้อมชี้แจงถึงความพยายามอย่างแข็งขันของตุรกีในการควบคุมความขัดแย้งในภูมิภาคที่กำลังขยายวงกว้าง
"เราขอประณามอย่างรุนแรง ต่อการโจมตีที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าใครจะเป็นผู้กระทำก็ตาม ในขณะที่เรากำลังทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้สงครามลุกลาม"
ประธานาธิบดี แอร์โดกัน เน้นย้ำว่า ตุรกีกำลังจัดการกับสถานการณ์ที่ผันผวนด้วยความอดทน ความรอบคอบ และรับมือกับการยั่วยุอย่างระมัดระวังด้วยมาตรการที่จำเป็น เพื่อจำกัดผลกระทบเชิงลบของสงครามต่อเศรษฐกิจและประชาชน
คำกล่าวของประธานาธิบดีเน้นย้ำถึงตำแหน่งของตุรกีในฐานะมหาอำนาจระดับภูมิภาค ที่สามารถรักษาการเจรจากับหลายฝ่าย โดยสนับสนุนการแก้ปัญหาทางการทูต
ขณะที่สงครามยังไม่มีทีท่าจะยุติลง โดยอิหร่านตอบโต้การโจมตีด้วยโดรน และขีปนาวุธ เป้าหมายที่อิหร่านเรียกว่าทรัพย์สินทางทหารของสหรัฐฯ ทั่วอิสราเอล จอร์แดน อิรัก และประเทศในอ่าวเปอร์เซีย การตอบโต้ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต โครงสร้างพื้นฐานเสียหาย และส่งผลกระทบต่อตลาดโลก และการบินเป็นอย่างมาก