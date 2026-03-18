"สีหศักดิ์" ขอบคุณคูเวต-จอร์แดน ดูแลคนไทย อำนวยความสะดวกเดินทางกลับ

วันที่ 17 มีนาคม 2569 เวลา 11.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรเลีย ซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย 6 ชั่วโมง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือทางโทรศัพท์กับ เชคญัรรอห์ ญาบิร อัลอะห์มัด อัศเศาะบาห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐคูเวต และ นายอัยมัน อัศเศาะฟะดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ในห้วงการประชุมระดับโลกว่าด้วยการฉ้อโกง ณ กรุงเวียนนา
โดยการหารือทางโทรศัพท์กับทั้งสองประเทศเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงการสนับสนุนของไทยต่อมิตรประเทศในภูมิภาคในการรับมือกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และความพยายามทางการทูตเพื่อนำสันติภาพกลับมาโดยเร็ว รวมถึงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสมัยพิเศษ เรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 พร้อมทั้งเป็นการขอบคุณสำหรับการดูแลคนไทยที่พำนักอยู่ในทั้งสองประเทศ และการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เดินทางกลับประเทศไทย
ด้านคูเวต และจอร์แดน ย้ำว่า ยินดีที่จะดูแลคนไทยที่พำนักอยู่ในทั้งสองประเทศ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ตลอดจนแสดงความห่วงใยต่อเหตุโจมตีเรือ "มยุรีนารี" พร้อมทั้งย้ำความสำคัญของเสรีภาพในการเดินเรือในภูมิภาค ทั้งนี้ จอร์แดนเป็นหนึ่งในจุดสำคัญในการรับคนไทยจากตะวันออกกลางกลับประเทศด้วย