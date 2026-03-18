พาณิชย์เตรียมปัดฝุ่น "ธงฟ้า" พร้อมเจรจาผู้ผลิตรายใหญ่จัดโปรโมชันพิเศษ

นางศุภจี สุธรรมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางทำให้จะมีการนำโครงการ "ธงฟ้า" จำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่เปราะบาง และเจรจาผู้ผลิตรายใหญ่ในการทำสินค้าราคาพิเศษเพื่อกระจายไปจำหน่ายใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ
สำหรับสินค้าควบคุมที่จะต้อง "ขออนุญาต" มายังกรมการค้าภายใน ก่อนที่จะมีการปรับขึ้นราคาได้นั้น มี 8 หมวด ได้แก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง นมผง ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช อาหารสัตว์เลี้ยง เป็นต้น ซึ่งสินค้าเหล่านี้ยังไม่มีการขออนุญาตปรับขึ้นราคาแต่อย่างใด ดังนั้น หากประชาชนพบว่ามีร้านค้าใดฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า ให้ช่วยแจ้งเบาะแสมาได้ที่สายด่วน 1569 ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จะส่งทีมเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย
ส่วนหมวดสินค้าที่จะต้อง "แจ้ง" มาที่กรมการค้าภายใน ก่อนปรับขึ้นราคานั้น ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ผงซักฟอก ยาสระผม น้ำยาล้างจาน เป็นต้น ซึ่งสินค้าเหล่านี้ก็ยังไม่มีผู้ผลิตแจ้งมาขอปรับขึ้นราคาเช่นกัน ส่วนสินค้าในหมวดที่มีการ "ติดตามราคา" เช่น ข้าวสารบรรจุถุง ซอสปรุงรส น้ำปลา ก็ยังไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าเช่นกัน
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เตรียมจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ว่าจะให้มีการพิจารณาสินค้ารายการใดเพิ่มเติมเข้ามาในบัญชีสินค้าควบคุมหรือไม่ ซึ่งสินค้ากลุ่มนี้หากจะมีการปรับขึ้นราคา จะต้องขออนุญาตมายังกรมการค้าภายในก่อน
นอกจากนี้ นางศุภจี ยังกล่าวถึงสถานการณ์ปุ๋ยเคมี ว่า ล่าสุด ได้คุยกับบริษัทผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่แล้ว พบว่าปริมาณสต็อกในประเทศจะยังมีเพียงพอถึงเดือนพฤษภาคม อีกทั้งยังมีปุ๋ยที่ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการขนส่งจากตะวันออกกลาง ซึ่งหากสามารถขนส่งเข้ามาถึงไทยได้ ก็จะทำให้มีปริมาณสต็อกยาวเพียงพอไปจนถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมาตรการไว้รองรับในกรณีที่ไม่สามารถมีสต็อกใหม่เข้ามา
ส่วนกรณีที่มีข่าวเม็ดพลาสติกขาดแคลน และมีผลต่อการใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยเฉพาะที่มีข่าวว่าอาจจะทำให้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีราคาแพงขึ้นนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้มีการหารือกับผู้ผลิตสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรายใหญ่แล้ว ซึ่งแจ้งว่าขณะนี้มีวัตถุดิบเข้ามาเพิ่มเติมแล้ว ทำให้จากเดิมที่เคยคาดว่าสต็อกเม็ดพลาสติกที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตบรรจุภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะมีเพียงพอถึงแค่เดือนเมษายนนี้ ก็จะสามารถยืดเวลาออกไปอีก 4 เดือน