จับตาศาล รธน.ประชุมพิจารณาปมคิวอาร์-บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง

วันนี้ (18 มี.ค.) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะรับคำร้องกรณีการพิมพ์บาร์โค้ด และคิวอาร์โค้ด บนบัตรเลือกตั้ง 2569 ไว้พิจารณาหรือไม่ หลังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติส่งเรื่องให้วินิจฉัย
กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากมีประชาชนยื่นคำร้องและตั้งข้อสังเกต เรื่องการพิมพ์บาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง 2569 อาจเปิดช่องให้สามารถตรวจสอบหรือเชื่อมโยงย้อนกลับถึงผู้ใช้สิทธิได้ ซึ่งอาจกระทบต่อหลักการสำคัญของการเลือกตั้งที่ต้องเป็นการออกเสียงโดยลับ ตามรัฐธรรมนูญ
ดังนั้น เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 ผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณาคำร้องรวม 21 เรื่อง และเห็นว่าประเด็นดังกล่าวมีน้ำหนักเพียงพอ จึงมีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยตั้งข้อสังเกตว่า ระบบรหัสดังกล่าวอาจกระทบต่อหลักการเลือกตั้งโดยตรงและโดยลับ ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แม้ว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงว่าการใช้บาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตร และใช้ตรวจสอบกระบวนการจัดพิมพ์เท่านั้น รวมทั้งยืนยันว่าไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้สิทธิได้