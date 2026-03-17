ปธ.สภาป้ายแดงตั้งเป้าลดการใช้ไฟฟ้าลง 30%

วันนี้ (18 มี.ค.) นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมส่วนราชการสำนักงานเลขาธการสภาฯ เพื่อหารือถึงมาตรการประหยัดพลังงานในพื้นที่รัฐสภา โดยมีข้าราชการ อาทิ นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาฯ นำผู้อำนวยการทุกสำนักเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
นายโสภณ กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอให้ช่วยกันทำงาน ทั้งนี้ ประเทศไทยมีจุดอ่อน คือ เมื่อได้รับตำแหน่งแล้วจะแปลงร่างเป็นผู้วิเศษ ที่รู้หหมดทุกเรื่องจนประเทศเสียหาย ดังนั้นตนหวังว่าข้าราชการสภาฯ จะปกครองโดยระเบียบแบบแผนของข้าราชการ แต่ใจต้องปกครองกันแบบครอบครัว มีน้ำใจ สำหรับการแสดงความยินดี ใครจะแสดงความยินดี มีดอกไม้หรือไม่ มีค่าเท่าเดิม ขอให้เก็บไว้ แต่หากใครมีโอกาสแสดง ขอให้ทำหน้าที่ที่ดี ร่วมกันทำงาน เรื่องปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวไม่ต้องห่วง ดีก็ใช้ ไข้ก็รักษา
นายโสภณ ยืนยันว่า ตนจะดำรงความยุติธรามให้ข้าราชการ เหมือนกับต้นไม่ใหญ่ถ้าตรง นกหนูก็อยากอยู่อาศัย ต้นไม่ใหญ่เอน นกหนูไม่กล้าอาศัย เพราะกลัวล้มทับ พร้อมระบุว่า ปกติตนเป็นคนง่ายๆ สิ่งไม่ชอบคือพิธีการ
ขณะเดียวกัน นายโสภณ ยังกล่าวถึงมาตรการการประหยัดพลังงานในอาคารรัฐสภา ว่า ตนงงตั้งแต่การออกแบบ เป็นอาคารที่ยากดูแล ซับซ้อน ดังนั้นจะใช้ห้องที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่าได้อย่างไร
สำหรับการประหยัดพลังงานมี 2 แนวทาง คือ ประหยัดด้วยจิตวิญญาณ คือ ทำโดยไม่รอให้ใครบอก และใช้มาตรการเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตนอยากให้สภาฯ ตั้งเป้าลดการใช้พลังงาน 30% เมื่อเทียบกับช่วงที่ค่าไฟของสภาฯมีราคาสูงสุด เพื่อแสดงให้เห็นผลงาน เช่น จากค่าไฟที่ใช้ 10,000 บาท ให้เหลือ 7,000 บาท หรือ มีไฟ 100 ดวง ลดให้เหลือ 70 ดวง ห้องไหนที่สามารถใช้แสวงสว่างจากธรรมชาติได้ ให้ลดการเปิดหลอดไฟ เป็นต้น
นายโสภณ ย้ำว่า ตนขอให้วางมาตรการและแผนไว้ แม้จะทำไม่ได้ 100% แต่เป็นความพยายามที่จะทำ เพื่อทำให้เห็นเป็นภาพของสภาฯยุคใหม่ ทั้งนี้ตอนที่ผมอยู่กระทรวง มีการกินข้าวกับข้าราชการ 2 เดือนต่อครั้ง มีการเขียนข้อความถึงตน เพื่อสะท้อนการทำงาน โดยตนอยากให้มี เพื่อสะท้อนความคิดเห็น นอกจากนั้นแล้วขอให้พิจารณมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะ รวมถึงลดการใช้น้ำประปาในพื้นที่รัฐสภาด้วย