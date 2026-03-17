"โสภณ" คาดสิ้น มี.ค.เห็นโฉมหน้า "ครม.อนุทิน 2" และเสร็จสิ้นทุกกระบวนการก่อนสงกรานต์

นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร คาดว่าในราวสิ้นเดือนมีนาคมนี้ จะได้เห็นโฉมหน้ารัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีชุด "อนุทิน 2" จากนั้น จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำรายชื่อรัฐมนตรีใหม่ขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งเมื่อโปรดเกล้าฯ ลงมาแล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนของการเข้าเฝ้าฯ และถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่อย่างเป็นทางการ และตามด้วยการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ประเมินว่าจะแล้วเสร็จก่อนช่วงสงกรานต์
นายโสภณ ยอมรับว่า พรรคภูมิใจไทยได้มีการส่งรายชื่อบุคคลจำนวนหนึ่งที่จะเสนอให้เป็นรัฐมนตรี เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติไปก่อนหน้านี้บ้างแล้ว ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวต้องใช้เวลา เพราะต้องทำด้วยความละเอียดรอบคอบ จึงไม่สามารถไปเร่งรัดกระบวนการในส่วนนี้ได้
"แต่กระบวนการที่จะทูลเกล้าฯ รายชื่อ ครม. จะต้องผ่านการตรวจสอบขององค์กรต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ซึ่งขั้นตอนนี้ไม่สามารถกำหนดเวลาได้ ขึ้นอยู่ที่องค์กรนั้น จะส่งข้อมูลกลับมาว่ารายชื่อ ครม. ที่จะเสนอทูลเกล้าฯ นี้ มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่"