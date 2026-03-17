ครม.เห็นชอบร่างผังเมืองเชียงใหม่ฉบับใหม่ พื้นที่ 7 อำเภอรอบตัวเมือง จัดโซนนิ่ง 15 ประเภท

น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำรงรักษาเมืองเชียงใหม่และพื้นที่เกี่ยวเนื่องให้สอดคล้องกับการเติบโตของเมืองในอนาคต ทั้งด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และการดูแลสภาพแวดล้อม สำหรับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ฉบับใหม่นี้ครอบคลุมพื้นที่ในท้องที่ อ.เมืองเชียงใหม่ อ.สันทราย อ.แม่ริม อ.หางดง อ.สารภี อ.ดอยสะเก็ดบางส่วน และ อ.สันกำแพงบางส่วน จ.เชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชน เพื่อผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือที่มีคุณภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน
สำหรับการปรับปรุงผังเมืองครั้งนี้มีการปรับขอบเขตพื้นที่ผังเมืองรวมให้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,428.90 ตารางกิโลเมตร รวมทั้งปรับประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการพัฒนาเมืองมากขึ้น โดยกำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้ 15 ประเภท เพิ่มจากเดิม 4 ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ และที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงแผนผังด้านคมนาคมและการขนส่ง โดยเพิ่มแนวถนนโครงการใหม่ 18 สายทาง เพื่อรองรับพื้นที่พัฒนาใหม่ และยกเลิกถนนโครงการเดิม 7 สายทางที่ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และแนวทางพัฒนาในปัจจุบัน
น.ส.ลลิดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้มีการปรับรายละเอียดให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น การแบ่งพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยออกเป็นย่านย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทของแต่ละพื้นที่ และเพิ่มข้อห้ามสำหรับกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือความขัดแย้งต่อชุมชน อาทิ การตั้งคลังน้ำมัน คลังแก๊สปิโตรเลียมเหลวเพื่อการจำหน่าย หรือโรงฆ่าสัตว์ในบางพื้นที่ อีกทั้งปรับแนวทางควบคุมกิจการอุตสาหกรรมให้ชัดเจนขึ้น สำหรับการจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ครบถ้วนแล้ว และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง รวมถึงการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ โดยมีการนำข้อคิดเห็นที่เหมาะสมมาปรับปรุงร่างผังเมืองให้สอดคล้องกับสภาพจริงและความต้องการของประชาชนมากขึ้น