ผู้ประกอบการขนส่งภาค ตอ.นัดแสดงพลัง 18 มี.ค. ร้องรัฐช่วยเหลือหลังแบกรับภาระค่าขนส่งเพิ่ม

ผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่งในภาคตะวันออกนัดรวมตัวบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ในวันพรุ่งนี้ (18 มี.ค.) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อแสดงพลังเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ หลังต้องแบกรับภาระค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากพิษสงครามตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น และการขาดแคลนน้ำมันสำหรับผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลให้เร่งหามาตรการช่วยเหลือ พร้อมเตรียมยื่นข้อเรียกร้อง 3 ประเด็น ได้แก่
1. การปรับราคาน้ำมันหน้าคลัง หรือโรงกลั่น ซึ่งผู้ประกอบการที่มีแท็งก์สำรองน้ำมันต้องแบกรับภาระซื้อน้ำมันหน้าโรงกลั่นสูงกว่าหน้าปั๊มถึง 12 บาท จึงต้องการให้มีปรับราคาน้ำมันหน้าคลังน้ำมันและหน้าปั๊มเท่ากัน
2. ขอให้มีการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันในประเทศ ไม่ต้องไปอิงตลาดต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์
3. ขอให้มีการจัดระเบียบการจราจรที่ติดขัดภายในท่าเรือแหลมฉบังใหม่ ปัจจุบันรถที่รอขึ้นของต้องจอดรอขึ้นนานกว่า 4 ชั่วโมง ซึ่งความเป็นจริงไม่ควรจะเกิน 4 ชั่วโมง เพราะผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้ขาดทุน