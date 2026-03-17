เปิดผลจัดอันดับ "ชายหาดติดดาว" ปี 68 "เกาะกระดาน–บิเละ" คว้า 5 ดาว "อ่าวมาหยา" ได้ 4.5

นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษยกระดับการท่องเที่ยวชายหาดของประเทศไทย ให้มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ผ่านโครงการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว หรือ 'ชายหาดติดดาว (Beach Star)' ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชายหาดท่องเที่ยวของประเทศ
โครงการดังกล่าวดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยได้พัฒนาดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว หรือ Beach Index เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชายหาด โดยเฉพาะพื้นที่ชายหาดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา โครงการชายหาดติดดาวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการร่วมกันดูแลและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ปี 2568 คพ. ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว จำนวน 20 ชายหาด โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน 5 ด้าน ได้แก่
1. ปัจจัยทางกายภาพของชายหาด
2. คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ
3. สภาพและความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
4. การจัดการสิ่งแวดล้อม
5. การจัดการด้านการท่องเที่ยว
ผลการประเมิน มีชายหาดที่ได้รับการจัดระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ ดีมากถึงยอดเยี่ยม (4.5 – 5 ดาว) จำนวน 10 แห่ง ซึ่งถือเป็นชายหาดที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดดเด่น เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสามารถเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการชายหาดอย่างยั่งยืนของประเทศไทย
ชายหาดที่ได้รับการจัดระดับ 5 ดาว (ระดับยอดเยี่ยม) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1. หาดบิเละ (เกาะห้อง) จังหวัดกระบี่
2. หาดเกาะกระดาน จังหวัดตรัง
ชายหาดที่ได้รับการจัดระดับ 4.5 ดาว (ระดับดีมาก) จำนวน 8 แห่ง ได้แก่
1. อ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่
2. หาดเขากะโหลก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. หาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง
4. หาดแหลมสน เกาะอาดัง จังหวัดสตูล
5. หาดเกาะไม้ไผ่ จังหวัดกระบี่
6. หาดแหลมโตนด จังหวัดกระบี่
7. หาดสามพระยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8. หาดหยงหลิง จังหวัดตรัง
การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวภายใต้โครงการชายหาดติดดาว ถือเป็นกลไกสำคัญในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดให้มีความสะอาด สวยงาม และมีระบบการจัดการที่เหมาะสม รองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย สร้างรายได้ให้กับประเทศ และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
กรมควบคุมมลพิษจะยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบประเมินและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน เพื่อร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรชายฝั่งให้คงความสมบูรณ์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศไทยต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ในปี 2569 คพ.จะเปิดรับสมัคร หรือเปิดให้ท้องถิ่นแนะนำชายหาดท่องเที่ยวเข้าร่วมประเมินในโครงการ 'ชายหาดติดดาว (Beach Star)' และให้นักท่องเที่ยวร่วมประเมินชายหาดด้วย โดยผ่าน QR Code