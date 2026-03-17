คุก 6 เดือน "โตเกียวเกิร์ล-แฟนหนุ่ม" สารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง เหลือ 3 เดือน เปลี่ยนโทษเป็นกักกขัง

ศาลแขวงปทุมวันนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการคดีศาลแขวง 6 ปทุมวัน เป็นโจทก์ฟ้อง น.ส.ณภัทร หรือ Tokyogurl (โตเกียวเกิร์ล) อายุ 29 ปี อดีตนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทย และนายไชยโย หรือ ก้อง อายุ 23 ปี เกมเมอร์ชื่อดัง ร่วมกันเป็นจำเลยที่ 1-2 ในความผิดฐาน "ร่วมกันล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ แล้วนำไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน" ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ วันที่ 15 ธันวาคม 2568 ณ ศาลาพระเกี้ยวจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพและได้รับการประกันตัวมาก่อนหน้านี้
โดยก่อนการพิจารณาคดี น.ส.ณภัทร หรือ โตเกียว มีสีหน้าเรียบเฉย และพูดคุยกับผู้สื่อข่าวว่า ตนเองมีความกังวลในการขึ้นศาลในครั้งนี้ เรื่องที่ผ่านมายอมรับว่าทำให้เครียด แต่ไม่ถึงขนาดที่ต้องเปลี่ยนชื่อ ซึ่งในอนาคตตนก็ไม่คิดไปสมัครงานที่ไหน ตั้งใจทำงานกับครอบครัว และตนเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันผ่านมานานแล้ว คนในสังคมอาจจะลืมหรือจำไม่ได้แล้ว
ศาลออกนั่งบัลลังก์ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การกระทำของจำเลยทั้งคู่ งผลรุนแรงต่อความน่าเชื่อถือในการคัดนักกีฬา และทำให้ประเทศเสื่อมเสียชื่อเสียง ศาลพิพากษาจำคุก โตเกียวเกิร์ล-แฟนหนุ่ม 6 เดือนไม่รอลงอาญา แต่จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง เหลือ 3 เดือน และให้เปลี่ยนโทษเป็นกักขัง 3 เดือน