เลขาฯ สภาพัฒน์ให้รอ ศบก.เคาะ ตรึงราคาดีเซลต่อหรือไม่

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ เปิดเผยถึงกรณีตรึงราคาน้ำมันดีเซลต่อ หรือปล่อยตามกลไกตลาด ว่า ให้รอผลการประชุม ศบก. ช่วงบ่ายวันนี้
ขณะที่นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงขั้นตอนการออก พ.ร.ก.กู้เงิน เพื่อนำเงินมาชดเชยกองทุนน้ำมัน
ด้านนายอนันต์ เจ้ากำเนิด ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าว ถึงการประชุมร่วมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เมื่อวานนี้ว่า นายกรัฐมนตรีไม่ได้กำชับอะไร แต่ขอให้ทุกคนช่วยกันประหยัดพลังงาน สำหรับสถานการณ์ขณะนี้จำเป็นต้องออก พ.ร.ก.กู้เงิน มาชดเชยกองทุนน้ำมัน หรือไม่ นายอนันต์ กล่าวว่า ในวงประชุมเมื่อวานนี้ไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้