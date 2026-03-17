รมว.พลังงาน สั่งโรงกลั่นเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน รับการเดินทางช่วงสงกรานต์

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงมาตรการแก้ปัญหาการใช้พลังงานในประเทศ โดยย้ำว่า น้ำมันดิบจากต้นทางมีเพียงพอ มีกำลังการกลั่น 100% เต็มกำลังการผลิต แต่ติดปัญหาอยู่ที่การขนส่ง
ส่วนแผนสำรองการรับมือการใช้พลังงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมากนั้น นายอรรถพล ระบุว่า ได้สั่งให้โรงกลั่นน้ำมันเพิ่มกำลังการผลิต โดยบางแห่งมีกำลังการผลิตเกินกว่า 100% เพื่อให้มีน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอ สิ่งที่อยากขอร้องประชาชนคือไม่อยากให้แตกตื่นว่าน้ำมันจะหมดจากประเทศไทย เพราะมีปัญหาเพียงแค่การขนส่ง ไม่ควรกักตุนน้ำมันไว้
สำหรับการเจรจาซื้อน้ำมันดิบจากประเทศรัสเซีย นายอรรถพลชี้แจงว่า การค้าน้ำมันในประเทศไทยเป็นรูปแบบตลาดเสรี ผู้ค้าสามารถเจรจาขอซื้อได้ โดยจะใช้กลไกของ บริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ที่เป็นผู้ค้าหลักในประเทศ ซึ่งราคาที่ประเทศรัสเซียขายให้เป็นราคาตามตลาด ไม่ใช่ราคาพิเศษ
ส่วนที่สหรัฐอเมริกายกเว้นให้หลายประเทศซื้อขายน้ำมันกับรัสเซียได้นั้น นายอรรถพล กล่าวว่า เฉพาะน้ำมันที่บรรจุใส่เรือบรรทุกน้ำมัน ที่ผ่านมาเป็นการแอบขายแบบไม่ถูกต้อง ขณะนี้จึงมีการประกาศให้ขายได้ และมีกำหนดเพียง 30 วัน รวมถึงต้องดูระบบการโอนเงินซื้อขาย ยอมรับว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ ซึ่งน้ำมันดิบประเทศไทยสามารถหาได้จากแหล่งอื่นอยู่แล้ว อย่างล่าสุดในวันนี้สามารถตกลงซื้อขายได้เพิ่มจากประเทศแองโกลา เกือบ 2 ล้านบาร์เรล และจากสหรัฐอเมริกากว่า 6 แสนบาร์เรล ฉะนั้นจึงย้ำว่าต้นทางน้ำมันดิบ และปริมาณการกลั่นมีเพียงพอ
ส่วนกรณีที่ตามสถานีบริการน้ำมันจำกัดการเติมน้ำมันไม่เกิน 500 บาทต่อครั้ง จะสามารถยกเลิกได้หรือไม่ นายอรรถพล ระบุว่า เป็นการบริหารจัดการหน้างานของเจ้าของสถานีบริการน้ำมัน เนื่องจากกระทรวงไม่มีการประกาศบังคับว่าต้องจำหน่ายเพียงครั้งละ 500 บาท เพราะรอบการขนส่งน้ำมันอาจจะไม่ทัน