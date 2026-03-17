"ในหลวง-พระราชินี" ทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการ ณ หอคํา นครหลวงเวียงจันทน์

วันนี้ (17 มี.ค.69) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ออกจากโรงแรมคราวน์พลาซ่า เวียงจันทน์ ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของ นายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นวันที่สอง
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการ ณ หอคํา นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีนายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนางนาลี สีสุลิด ภริยา เฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีรับเสด็จ มีพระราชปฏิสันถารกับประธานประเทศฯ และภริยา โดยตลอดเส้นทางที่ขบวนรถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่าน มีประชาชนชาวลาวเป็นจำนวนมาก มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ เพื่อแสดงความยินดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ ครั้งที่สาม ในรัชสมัย หลังเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
