รมว.พณ.เผยมาตรการช่วยเหลือ ปชช.ช่วงวิกฤตพลังงานต้องพิจารณาทั้งระบบ

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีการเสนอมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานจากการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง เพื่อให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา ว่า จะพิจารณาทั้งระบบ โดยเฉพาะสินค้า อุปโภคและบริโภค ซึ่งในส่วนที่กระทรวงพาณิชย์ดูแล หากจะขึ้นราคาต้องดูความถูกต้องซึ่งมีมาตรการที่ทำร่วมกันเช่นกระทรวงมหาดไทย รวมถึงพาณิชย์จังหวัด พลังงานจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดที่จะต้องลงพื้นที่ไปดูแล หากมีสินค้าควบคุมที่มีการขึ้นราคาเกินกว่ากำหนดจะต้องมีมาตรการที่ต้องไปดูแล สามารถชี้เป้าได้เลย ผ่านสายด่วนพาณิชย์ 1569
ปัจจุบันสินค้าควบคุมของกระทรวงพาณิชย์มีอยู่ 59 ประเภท เช่น สินค้าบริโภค อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นม สินค้าในกำกับเช่น ราคาน้ำมัน ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ ไม่ใช่ผู้กำหนดราคาแต่เป็นหน้าที่ของกระทรวงพลังงาน ได้มีการประกาศราคาหน้าปั๊ม หน้าโรงกลั่นอยู่ที่เท่าไหร่ กระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปดูแลว่ามีการปรับขึ้นราคาเกินกว่ากำหนดหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดการกักตุน
