xs
xsm
sm
md
lg

รมว.พณ.เผยมาตรการช่วยเหลือ ปชช.ช่วงวิกฤตพลังงานต้องพิจารณาทั้งระบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางศุภจี​ สุธรรมพันธุ์​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์​ กล่าวถึงกรณีการเสนอมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานจากการสู้รบในภูมิภาค​ตะวันออก​กลาง​ เพื่อให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา ว่า จะพิจารณาทั้งระบบ โดยเฉพาะสินค้า อุปโภคและบริโภค ซึ่งในส่วนที่กระทรวงพาณิชย์ดูแล หากจะขึ้นราคาต้องดูความถูกต้องซึ่งมีมาตรการที่ทำร่วมกันเช่นกระทรวงมหาดไทย รวมถึงพาณิชย์จังหวัด พลังงานจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดที่จะต้องลงพื้นที่ไปดูแล​ หากมีสินค้าควบคุมที่มีการขึ้นราคาเกินกว่ากำหนดจะต้องมีมาตรการที่ต้องไปดูแล​ สามารถชี้เป้าได้เลย ผ่านสายด่วนพาณิชย์ 1569

ปัจจุบันสินค้าควบคุมของกระทรวงพาณิชย์มีอยู่ 59​ ประเภท เช่น สินค้าบริโภค​ อาทิ​ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นม​ สินค้าในกำกับเช่น​ ราคาน้ำมัน​ ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์​ ไม่ใช่ผู้กำหนดราคาแต่เป็นหน้าที่ของกระทรวงพลังงาน ได้มีการประกาศราคาหน้าปั๊ม หน้าโรงกลั่นอยู่ที่เท่าไหร่ กระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปดูแลว่ามีการปรับขึ้นราคาเกินกว่ากำหนดหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดการกักตุน