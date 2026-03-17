อิหร่านขู่แรง! โรงงานอุตสาหกรรมใดในตะวันออกกลางเกี่ยวข้องสหรัฐฯ จะตกเป็นเป้าโจมตี

กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ของอิหร่าน ข่มขู่ว่า โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง อาจตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิหร่านในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้
IRGC ออกแถลงการณ์ดังกล่าว ผ่านทางสำนักข่าวฟาร์สของอิหร่าน พร้อมกับขอให้พลเรือนและคนงานที่อยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับสหรัฐทั่วตะวันออกกลางให้ออกจากพื้นที่ทันที เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
ทั้งนี้ ยังไม่ได้บอกว่าประเทศใด หรือสถานที่ใดจะตกเป็นเป้าหมาย แต่ถือเป็นการส่งสัญญาณว่าสถานที่ที่เป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะเป็นเป้าหมายการโจมตีต่อไป
