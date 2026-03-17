สตช.สดุดีตำรวจกล้า "ส.ต.อ.วราเทพ" สละชีพจากเหตุปะทะคนร้ายที่หนองจิก

พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล และรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยถึงการสูญเสีย ส.ต.อ.วราเทพ ศรีสุวรรณชนะ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ชุดปฏิบัติการพิเศษซิงก้า (SINGA) ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา จากเหตุปะทะในปฏิบัติการเข้าจับกุมคนร้ายก่อความไม่สงบ เมื่อเช้าวันที่ 16 มีนาคม 2569 ในพื้นที่ ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) รับทราบรายงานเหตุ พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ ส.ต.อ.วราเทพฯ สั่งการให้กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล และ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดูแลด้านสิทธิสวัสดิการแก่ครอบครัวของ ส.ต.อ.วราเทพฯ อย่างเต็มที่ จัดพิธีศพอย่างสมเกียรติตำรวจกล้าที่พลีชีพอย่างกล้าหาญ เพื่อรักษาความสงบสุขให้พี่น้องประชาชน
ทั้งนี้ ส.ต.อ.วราเทพฯ เป็นตำรวจที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนอย่างทุ่มเทและกล้าหาญ ผ่านการฝึกเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษซิงก้า ของ กก.ตชด.43 เข้าปฎิบัติการในการป้องกันปราบปรามคนร้าย ดูแลความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายครั้งโดยไม่หวาดหวั่น แม้ครั้งนี้ก็ได้เข้าร่วมปฏิบัติการอย่างเต็มกำลัง ได้ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จนวาระสุดท้ายของชีวิต ควรแก่การยกย่องเชิดชู สดุดีตำรวจกล้า โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลสิทธิประโยชน์ โดยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นประมาณ 2,860,900 บาท เสนอปูนบำเหน็จเป็นกรณีพิเศษ เลื่อนเงินเดือนขึ้นไม่เกิน 7 ขั้น และเลื่อนยศสูงขึ้นเป็น “พันตำรวจโท” รวมทั้งได้สิทธิบรรจุทายาทเข้ารับราชการตำรวจด้วย
