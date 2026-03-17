เวียดนามเตือนอุตฯ การบินเตรียมรับมือน้ำมันขาดแคลน จากผลกระทบตะวันออกกลาง

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 17 มี.ค. ว่า เวียดนามเตือนอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ให้เตรียมพร้อมรับมือกับการลดเที่ยวบินที่อาจเกิดขึ้น นับตั้งแต่เดือนเมษายนนี้ หลังไทยและจีนระงับการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน เนื่องจากสงครามในตะวันออกกลาง ซึ่งเพิ่มโอกาสที่จะเกิดการขาดแคลน
เวียดนามนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินมากกว่า 2 ใน 3 ของความต้องการทั้งหมด โดย 60 เปอร์เซ็นต์ มาจากจีนและไทย ตามเอกสารจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านการบิน และผู้นำเข้า ที่รอยเตอร์สได้เห็น
สำนักงานการบินพลเรือนเวียดนาม ระบุในเอกสารถึงกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ 9 มี.ค. ว่า มีความเสี่ยงที่จะเกิดการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน สำหรับสายการบินเวียดนามตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน เป็นต้นไป
