"โสภณ" ทำบุญเสริมสิริมงคลรับตำแหน่ง ประธานสภาผู้แทนราษฎร

นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน ภายหลังได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป โดยนิมนต์เกจิอาจารย์จากวัดดัง นำโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม พระพรหมวัชรเมธี วัดอรุณราชวราราม พระราชวชิรภาวนาโกศล วัดวีระโชติธรรมาราม พระราชวัชรสิทธิสุนทร วัดใหญ่อินทาราม พระศรีรัตนากร วัดไตรมิตรวิทยาราม พระวีรธรรมมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม พระอุดมวชิรโมลี วัดสำปะซิว พระวชิรรัตนาภรณ์ วัดอรุณราชวราราม พระครูสุตสีตลาธิคุณ วัดห้วยน้ำทรัพย์ และ พระมหาเจษฎา วัดไตรมิตรวิทยาราม